|Yayın Adı: Film ve Fenomenoloji
|Sayfa Sayısı: 192
|Basım Tarihi: 2024
|Boyut: 13,5 x 19,5 cm
|Tür: İletişim, Medya
|ISBN: 978-625-98191-0-5
|Dil: İngilizce
|Etiket Fiyatı: 300 TL
Kitap hakkında
Gerçekçi Bir Sinematik Temsil Kuramına Doğru
Elinizdeki kitap, Allan Casebier’ın fenomenolojinin babası olan Edmund Husserl tarafından ortaya atılan temsil teorisinin geliştirilmiş hâlidir. Yazar, Husserl’ın teorisini sinematik temsil teorisine uyarlamış ve bu yeni bakış açısı, son derece açık ve etkili bir biçimde okuyucuya sunulmuştur.
Fenomenolojinin yirminci yüzyıl sinemasına özgü sanat formunu tasvir eden eser, şimdiye kadar var olan tüm teorilere bir panzehir olarak tasarlanmıştır. Casebier eserinde, temsilin fenomenolojik açıklamasının herhangi bir film teorisinin hedeflerini nasıl ilerleteceğini açıklamaktadır. Ayrıca Derrida’nın “yapıbozumu” meydan okumasını da tahlil ederek, film teorisinin hem epistemolojik hem de ontolojik konular açısından realist olması gerektiğini savunmuştur.
Film ve Fenomenoloji, çağdaş film teorisinin gidişatına aykırı olarak sinemadaki temsil sorununa yeni bir yaklaşım sunuyor. Kitabı okurken yeni ufuklara yelken açmakla kalmayacak aynı zamanda alanında eşsiz bir eseri okumanın imtiyazına kavuşacaksınız.
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