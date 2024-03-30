|Yayın Adı: Muhabir- Habercinin Temel Kitabı
|Sayfa Sayısı: 538
|Basım Tarihi: 2024
|Boyut: 15 x 21 cm
|Tür: Eğitim
|ISBN: 978-625-94504-2-1
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 350 TL
Kitap hakkında
Bir asrı aşan tarihi boyunca Türk basınına her alanda öncülük eden ve uluslararası atılımlarıyla küresel bir markaya dönüşen Anadolu Ajansı, yeni nesil gazetecilerin yetişmesi için bir okul olma misyonu da taşıyor. Yayımcılık birikimini ve deneyimini aktarma misyonunu AA Akademi ile kurumsallaştıran Anadolu Ajansı, spesifik medya alanları ve iletişim teorileri alanında yayımladığı kitaplarla da yarının profesyonel gazetecilerine kılavuzluk ediyor.
Geleneksel gazeteciliğin temel bilgilerinden günümüz medyasını şekillendiren sosyal medya ve yapay zekâ uygulamalarına kadar kuşatıcı bir perspektifle hazırlanan Muhabir kitabı, bu yönüyle vazgeçilmez bir başvuru kaynağı niteliğinde. AA’nın deneyimli muhabirlerinin haberleri ve görselleri ile güçlendirilen kitap, bilgi kirliliğinin had safhaya ulaştığı günümüzde sorumlu yayıncılığın ilkelerini ve ölçütlerini de okuyucuya sunuyor.
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