Dolar
32.26
Euro
34.83
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,496.70
BTC/USDT
69,637.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
AA Yayınları

Muhabir- Habercinin Temel Kitabı

30.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Muhabir- Habercinin Temel Kitabı

Yayın Adı: Muhabir- Habercinin Temel Kitabı
Sayfa Sayısı: 538
Basım Tarihi: 2024Boyut: 15 x 21 cm
Tür: EğitimISBN: 978-625-94504-2-1
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 350 TL

Kitap hakkında

Bir asrı aşan tarihi boyunca Türk basınına her alanda öncülük eden ve uluslararası atılımlarıyla küresel bir markaya dönüşen Anadolu Ajansı, yeni nesil gazetecilerin yetişmesi için  bir okul olma misyonu da taşıyor. Yayımcılık birikimini ve deneyimini aktarma misyonunu AA Akademi ile kurumsallaştıran Anadolu Ajansı, spesifik medya alanları ve iletişim teorileri alanında yayımladığı kitaplarla da yarının profesyonel gazetecilerine kılavuzluk ediyor.

Geleneksel gazeteciliğin temel bilgilerinden günümüz medyasını şekillendiren sosyal medya ve yapay zekâ uygulamalarına kadar kuşatıcı bir perspektifle hazırlanan Muhabir kitabı, bu yönüyle vazgeçilmez bir başvuru kaynağı niteliğinde. AA’nın deneyimli muhabirlerinin haberleri ve görselleri ile güçlendirilen kitap, bilgi kirliliğinin had safhaya ulaştığı günümüzde sorumlu yayıncılığın ilkelerini ve ölçütlerini de okuyucuya sunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" mesajı
Yerel seçim için propaganda serbestliği sona erdi
"Kalkan-18" operasyonlarında 20 göçmen kaçakçısı ve 559 düzensiz göçmen yakalandı
Sırbistan'da Sancaklı siyasi ve dini liderler Belgrad Büyükelçiliği çatısı altında bir araya geldi
Dijital Dönüşüm Ofisinden oy kullanacaklara "oltalama" uyarısı

Benzer haberler

Muhabir- Habercinin Temel Kitabı

Muhabir- Habercinin Temel Kitabı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet