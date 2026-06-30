Yayın Adı: Haber Çınarında Bir Gün Sayfa Sayısı: 68 Basım Tarihi: Haziran 2026 Boyut: 15 x 21 cm Tür: Çocuk Kitabı ISBN: 978-625-8660-12-8 Dil: Türkçe Etiket Fiyatı: 250 TL

Hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ortaya koyan bir milletin sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının heyecan dolu hikâyesine hazır mısınız? Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi’nin inancıyla başlayan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün desteğiyle kök salan bu güçlü çınar küçücük bir odada, tek bir daktiloyla yola çıktı ve kısa zamanda tüm dünyaya ulaştı. Bu kitapta, bağımsızlık yolunda verilen büyük mücadelenin haberlerle nasıl anlatıldığını keşfedecek; zor zamanlardan bugünün dijital dünyasına uzanan bu ilham verici yolculukta, gerçeğin peşinden gitmenin ne kadar önemli olduğunu öğreneceksiniz.