Yayın Adı: Gazze: Filistin Sözlüğü Sayfa Sayısı: 1859 Basım Tarihi: Mayıs 2026 Boyut: 16,5 x 23,5 cm Tür: Sözlük ISBN: 978-625-8660-10-4 Dil: Türkçe Etiket Fiyatı: 3500 TL

Filistin meselesi; işgal, zorunlu göç, hak ihlalleri, kültürel yıkım, soykırım ve savaş suçları gibi pek çok yıkıcı boyutu içinde barındıran; uluslararası ilişkilerden hukuka, ekonomiden kültüre kadar uzanan son derece çok katmanlı ve disiplinler arası bir konudur. Bu karmaşık tarihsel süreci ve güncel gerçekliği doğru, güvenilir ve kapsamlı bir şekilde ele alacak referans bir kaynağa duyulan köklü ihtiyacın bilinciyle hareket eden Anadolu Ajansı (AA) Kitap ve Filistin Akademik Düşünce Platformu, iki yılı aşkın titiz bir ortak çalışmanın ürünü olan "Filistin Sözlüğü"nü okurlarla buluşturdu. Daha önce yayımlanan ve küresel ölçekte büyük ses getiren Kanıt, Tanık, Sanık adlı "Gazze Üçlemesi"nin (Gazze Trilogy) ardından hayata geçirilen bu anıtsal eser, Anadolu Ajansı'nın sorumlu habercilik ve yayıncılık anlayışının en somut ve kurumsal nişanelerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Klasik sözlük mantığının ve durağan kavram açıklamalarının ötesine geçen bu yapıt, "tarafsızlık" maskesi altında akademi, siyaset ve medya diline yerleşen, siyonizm lehine inşa edilmiş asimetrik anlam içeriklerini ve kavramsal manipülasyonları yapısöküme uğratmayı amaçlamaktadır. Filistin'i sadece fiziki bir çatışma coğrafyası olarak değil; kavramlar üzerinden yürütülen ve Filistin varlığını yalanlar aracılığıyla tasfiye etmeyi hedefleyen ideolojik bir kuşatma alanı olarak ele alan sözlük, bu yönüyle epistemik bir direniş ve entelektüel bir intifada niteliği taşımaktadır. Eserde, Siyonist propaganda mekanizmaları tarafından bilinçli olarak çarpıtılan, sansürlenen ya da tamamen örtbas edilen tarihi olaylar, birinci elden arşiv belgelerine ve somut kaynaklara dayandırılarak bilimsel bir doğrulukla yeniden inşa edilmektedir.

Disiplinler arası ve bütüncül bir metodolojiyle kurgulanan Filistin Sözlüğü, farklı bilim dallarında uzmanlaşmış 273 akademisyen ve araştırmacının kolektif emeğiyle hazırlanmıştır. Hukuktan ekonomiye, kültürden sanata kadar uzanan 15 farklı uzmanlık/editörlük alanında şekillenen bu kapsamlı çalışma, her biri bağımsız bir akademik makale titizliğinde ve yoğunluğunda kaleme alınmış 630 maddeden oluşmaktadır. Özenle birbirine bağlanan maddelerin sonunda geniş bir kaynakça ve referans listesinin yer alması, sunulan verilerin bilimsel güvenilirliğini tescillemektedir. Ayrıca, küresel ölçekte bir başvuru kaynağı olabilmesi amacıyla eserdeki her bir maddenin Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca dil karşılıklarına da yer verilmiş, böylece uluslararası literatürdeki büyük bir boşluk doldurulmuştur.

Sözlük, okuyucuya yalnızca temel kavramları açıklamakla kalmayıp Filistin’in tarihini, kültürünü, doğasını, sanatını ve Filistin kimliğini yansıtan gündelik yaşam pratiklerini içeren sistematik bir bilgi haritası sunmaktadır. Siyonist işgalin yüz yılı aşkın gasp ve soykırım geçmişini, bu zulmün gizlenmesi için kullanılan dijital araçları, propaganda stratejilerini ve kurumları derinlemesine inceleyen çalışma, akıllardaki pek çok kritik soruya yanıt aramaktadır. "Filistin kimliğini ve kültürünü anlamaya nereden başlamak gerekir?", "Siyonist işgali meşrulaştırmak için hangi dijital araçlar kullanılmaktadır?", "Filistinlilerin direnişi teknolojik ve maddi eksikliklere rağmen neden zayıflamıyor?" gibi can alıcı sorulara bilimsel ve rasyonel cevaplar getiren eser, aynı zamanda okuma grupları için tematik okuma listeleri ve 55 soruluk bir yönlendirme kılavuzu içermektedir.

Alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Filistin Sözlüğü, özenle örülmüş kavramsal ağıyla okurun Filistin meselesini tarihsel, siyasal ve hukuki çerçevede tam boyutuyla idrak etmesine olanak tanımaktadır. Yalnızca akademisyenler, araştırmacılar, uluslararası hukukçular ve öğrenciler için değil; Ortadoğu'nun bu kanayan yarasını dezenformasyon kirliliğinden arındırılmış, doğru ve hakkaniyetli bir zeminde anlamak isteyen herkes için vazgeçilmez bir başucu eseri mahiyetindedir. Bu anıtsal çalışma, Filistin davasının haklılığını entelektüel düzeyde tahkim eden kalıcı bir hafıza ve hakikat belgesidir.