Avrupa'nın Kimlik Krizi
Anadolu Ajansı analiz serisinin son yayını olan Avrupa’nın Kimlik Krizi, Kovid-19 salgınının birlik ruhunu sarsan sonuçlarına, Avrupa’nın yaşadığı kimlik krizi ile dönüşümüne ışık tutan analiz ve özel haberlerden oluşmaktadır.
|Yayın Adı: Avrupa'nın Kimlik Krizi
|Sayfa Sayısı: 333
|Basım Tarihi: 2020
|Boyut: 14,5 x 21 cm
|Tür: Analiz
|ISBN: 978-605-9075-67-1
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: ₺ 45
Kitap Hakkında
Anadolu Ajansı analiz serisinin son yayını olan Avrupa’nın Kimlik Krizi, Kovid-19 salgınının birlik ruhunu sarsan sonuçlarına, Avrupa’nın yaşadığı kimlik krizi ile dönüşümüne ışık tutan analiz ve özel haberlerden oluşmaktadır.
Alanında uzman kişilerin görüş ve analizlerinden oluşan kitap, “Avrupa’nın İslam’a Bakışı”, “Avrupa’da Mülteci Sorunu”, “Sağa Kayan Avrupa”, “Avrupa’da Ayrılıkçı Hareketler”, “Koronavirüs ve AB’nin Geleceği” konularını ayrı bölümlerde ele alarak Anadolu Ajansının fotoğrafları ve tabloları ile desteklenmiştir.
Bu kitapta Avrupa’nın son yüz yılında yaşadıklarını, geçirdiği dönüşümü ve AB üzerine gelecek perspektiflerini ele alarak Avrupa konusuyla ilgilenenlere önemli bir kaynak teşkil etmesi amaçlanmıştır.
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