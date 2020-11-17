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AA Yayınları

Avrupa'nın Kimlik Krizi

Anadolu Ajansı analiz serisinin son yayını olan Avrupa’nın Kimlik Krizi, Kovid-19 salgınının birlik ruhunu sarsan sonuçlarına, Avrupa’nın yaşadığı kimlik krizi ile dönüşümüne ışık tutan analiz ve özel haberlerden oluşmaktadır.

17.11.2020
Avrupa'nın Kimlik Krizi

Yayın Adı: Avrupa'nın Kimlik KriziSayfa Sayısı: 333
Basım Tarihi: 2020Boyut: 14,5 x 21 cm
Tür: AnalizISBN: 978-605-9075-67-1
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: ₺ 45

Kitap Hakkında

Anadolu Ajansı analiz serisinin son yayını olan Avrupa’nın Kimlik Krizi, Kovid-19 salgınının birlik ruhunu sarsan sonuçlarına, Avrupa’nın yaşadığı kimlik krizi ile dönüşümüne ışık tutan analiz ve özel haberlerden oluşmaktadır.
 
Alanında uzman kişilerin görüş ve analizlerinden oluşan kitap, “Avrupa’nın İslam’a Bakışı”, “Avrupa’da Mülteci Sorunu”, “Sağa Kayan Avrupa”, “Avrupa’da Ayrılıkçı Hareketler”, “Koronavirüs ve AB’nin Geleceği” konularını ayrı bölümlerde ele alarak Anadolu Ajansının fotoğrafları ve tabloları ile desteklenmiştir.
 
Bu kitapta Avrupa’nın son yüz yılında yaşadıklarını, geçirdiği dönüşümü ve AB üzerine gelecek perspektiflerini ele alarak  Avrupa konusuyla ilgilenenlere önemli bir kaynak teşkil etmesi amaçlanmıştır. 

Anadolu Ajansının güncel yayınlarını D&R mağazaları ile kitapyurdu.com ve idefix.com başta olmak üzere internet kitapçılarından satın alabilirsiniz.

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