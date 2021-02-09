Anadolu Ajansı Yıllık 2020
Türkiye’nin global haber ajansı AA, 2020’de Türkiye’de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı yıllıklarını yayımladı.
|Yayın Adı: Yıllık 2020
|Sayfa Sayısı: 288
|Basım Tarihi: 2021
|Boyut: 28 x 28 cm
|Tür: Eğitim
|ISBN: 978-605-9075-69-5
|Dil: Türkçe - İngilizce - Arapça
|Etiket Fiyatı: ₺ 150
Kitap Hakkında
Türkiye’nin global haber ajansı AA, 2020’de Türkiye’de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı yıllıklarını yayımladı.
Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde olmak üzere 3 dilde hazırlanan, sade ve anlaşılır dili ile güçlü fotoğraflardan oluşan yıllıklarda siyaset, ekonomi, spor, yaşam ve kültür-sanat konularına kronolojik olarak yer verildi.
Yıllıklarda, Ayasofya’nın ibadete açılması, Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi, Bahar Kalkanı Harekatı, FETÖ ile mücadele, TBMM’nin 100. yılı kutlaması, AA’nın 100. kuruluş yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışı, Demokrasi ve Özgürlük Adası’nın hizmete açılması, Elazığ ve İzmir depremleri gibi önemli yurtiçi gelişmelerinin yanısıra; Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferi, ABD Başkan seçimleri, İngiltere’de Brexit yasa tasarısının kabul edilmesi, Almanya’daki ırkçı saldırılar, ABD ile Taliban barış süreci anlaşmasının imzalanması, Kasım Süleymani’nin öldürülmesi, Kapalı Maraş bölgesinin kısmen halkın kullanımına açılması gibi önemli uluslararası gelişmeler yer aldı.
Türkiye ve dünyada 2020’de iz bırakan olaylara tanıklık edeceğiniz AA 2020 yıllıkları önde gelen internet satış mağazaları ve tüm seçkin kitapçılarda yerini aldı.
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