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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
60 saniyede bugün (31 Temmuz 2025)

Adana'da orman yangını çıkardığı iddia edilen 3 zanlı İHA takibiyle yakalandı
Yoğun bakımda oksijen tedavisi gören hastaları uyanık tutacak proje tescillendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruluşlarımızla alıyoruz
İstanbul'daki nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu
Hatay'da afet konutları ve sosyal donatı alanlarının yapımı sürüyor

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