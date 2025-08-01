Dolar
40.65
Euro
47.03
Altın
3,342.33
ETH/USDT
3,627.90
BTC/USDT
115,615.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan “TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı”nda konuşuyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
60 saniyede bugün (01 Ağustos 2025)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, NeXT Sosyal'e katıldı
Bakan Yerlikaya: Orman yangınlarıyla mücadele herkes büyük bir özveriyle görev yaptı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü
Yaylada çöpleri toplayan iki kardeş "çevre müfettişi" oldu
Bakan Kurum: Bu ay içinde hak sahipliği çalışmaları biten Bilecik ve İzmir'de temelleri atacağız

Benzer haberler

60 saniyede bugün (01 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (01 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (31 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (30 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (29 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (29 Temmuz 2025)
60 saniyede bugün (28 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (28 Temmuz 2025)
60 saniyede bugün (27 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (27 Temmuz 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet