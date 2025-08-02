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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde müzisyen Çağan Şengül ve vokal grubunu taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
60 saniyede bugün (02 Ağustos 2025)

Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İçişleri Bakanlığınca Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerini konu alan kısa film hazırlandı
Ümraniye'de 40 bin Türk bayrağı dağıtılıyor
Türkiye'den Suriye'ye ilk gaz akışı başladı
Türk Kızılay, Batı Şeria'ya 1200 gıda kolisi ulaştırdı

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