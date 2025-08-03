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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
60 saniyede bugün (03 Ağustos 2025)

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan apartman yıkım sırasında çöktü
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