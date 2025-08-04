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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
60 saniyede bugün (04 Ağustos 2025)

İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu gerçekleştirilecek
Kira uyuşmazlıklarında 135 binden fazla başvuru arabuluculuk sistemiyle çözüme kavuştu
Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili İş Başmüfettişi Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi
Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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