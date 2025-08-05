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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
60 saniyede bugün (05 Ağustos 2025)

İzmir'de 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintisi uygulanacak
Karabük ve Denizli'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor
Sıcaklıklar yurdun batı bölgeleri hariç mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'da üst düzey yetkililerle görüştü

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