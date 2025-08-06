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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
60 saniyede bugün (06 Ağustos 2025)

Bakan Kacır, Suriyeli mevkidaşı Muhammed Nidal Eş-Şaar ile görüştü
Malezya'da geçen hafta batan teknedeki Türk vatandaşını arama çalışmaları devam ediyor
İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı
Emine Erdoğan: Ülkemize yeniden kazandırılan eserlerin, ait oldukları topraklarda sergilenmesi büyük bir gurur vesilesi
Bakan Yerlikaya, İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi ile görüştü

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