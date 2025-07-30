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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
60 saniyede bugün (30 Temmuz 2025)

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul'da yapılacak
TÜGVA Yaz Okulları Finali 1 Ağustos'ta yapılacak
Bursa'da orman yangınının ortasında kalan 48 dönümlük nektarin bahçesi zarar görmedi
Adıyaman'da yapımı tamamlanan 48 ticarethanenin hak sahiplerine dağıtımı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Haydar Öz'ün ailesine başsağlığı mesajı

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