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Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu, Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin Zimbru Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
60 saniyede bugün (31 Temmuz 2023)

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı
Ardahan'da sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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