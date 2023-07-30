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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
60 saniyede bugün (30 Temmuz 2023)

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Depremin merkez üssü Elbistan'da TOKİ konutları yükseliyor

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