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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
60 saniyede bugün (29 Temmuz 2023)

Baykar: Bayraktar TB2 İHA'lar Yeşil Vatan'ı tehlikelere karşı gökyüzünden izlemektedir
Büyükçekmece Gölü'nde kurumanın başladığı gözlendi
Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında Malatya'daki Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atıldı
Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da ağır hasarlı 10 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

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