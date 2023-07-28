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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
60 saniyede bugün (28 Temmuz 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Koreli mevkidaşına davet
Manavgat yangınının üzerinden iki yıl geçti
Türkiye ile BAE'den aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele kararı
Dışişleri Bakanı Fidan: (Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e saldırılar) Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

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