Dolar
26.94
Euro
29.61
Altın
1,943.33
ETH/USDT
1,870.00
BTC/USDT
29,320.00
BIST 100
6,839.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
60 saniyede bugün (27 Temmuz 2023)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Güney Kore'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Ankara'da sıcak hava başkentlileri bunalttı
Manisa'daki orman yangınında evleri yananlar için geçici barınma merkezi kuruluyor
Temmuz ayının kayıtlardaki en sıcak ay olması bekleniyor
Tekirdağ'ın su ihtiyacını karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 19'a düştü

Benzer haberler

60 saniyede bugün (27 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (27 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (26 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (25 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (24 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (24 Temmuz 2023)
60 saniyede bugün (23 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (23 Temmuz 2023)
60 saniyede bugün (22 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (22 Temmuz 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet