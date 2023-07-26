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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcu Vincent Aboubakar basın toplantısı düzenliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
60 saniyede bugün (26 Temmuz 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Özler'in ailesine başsağlığı diledi
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 2 ayda PKK'ya yapılan operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Geçici Koruyucu Aile Programı'nı hayata geçireceğiz
İBB'den Halk Ekmek ürünlerine yüzde 66,6'ya varan oranlarda zam

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