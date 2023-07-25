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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can için Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
60 saniyede bugün (25 Temmuz 2023)

İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını çıktı
Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuruları internetten yapılabilecek
Adalet Bakanı Tunç: Toplum düzeninin esası adalettir
"Türkiye, savunma sanayi alanında artık takip eden değil takip edilen bir ülkedir"
Bursa'da "1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi" ilk yıkımla başladı

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