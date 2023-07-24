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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynayacakları Zalgiris maçına ilişkin Vilnius LFF Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
60 saniyede bugün (24 Temmuz 2023)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5 yaşında
Eskişehir'de palet fabrikasında başlayıp depoya sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada müştekilerin ifadeleri alındı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde orman yangını çıktı

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