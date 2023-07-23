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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
60 saniyede bugün (23 Temmuz 2023)

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Roma'da Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Erbaş, ibadete açılışının yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazını kıldıracak
Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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