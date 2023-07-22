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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
60 saniyede bugün (22 Temmuz 2023)

Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, Van'da son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kırmızıkoç'un ailesine başsağlığı mesajı
Antalya'da butik otelde çıkan yangında 2 turist öldü, 10 kişi yaralandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cezayirli mevkidaşları ile görüştü

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