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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Salzburg Untersberg Arena'da açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
60 saniyede bugün (21 Temmuz 2023)

Türkiye'den Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kacır, sanayinin çarklarının hiç durmaması için gerekli her türlü adımı atmaya hazır olduklarını belirtti
Muğla'da ormanlık alanda alev alan greyderin söndürülme anı hava aracından görüntülendi
Tekirdağ'da bazı ayçiçeği tarlalarında görülen çekirgelerin yayılmasının önüne geçildi

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