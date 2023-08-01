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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
60 saniyede bugün (01 Ağustos 2023)

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
Bakan Uraloğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı alanında incelemede bulundu
Antalya'ya 7 ayda en fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi

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