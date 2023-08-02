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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
60 saniyede bugün (02 Ağustos 2023)

Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladı
Hatay'da TDV ve DİTİB tarafından yaptırılan 2 bin 23 konteynere depremzedeler yerleşti
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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