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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington DC’de "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında ifade vermesi bekleniyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
60 saniyede bugün (03 Ağustos 2023)

Meclis, olağanüstü toplanıyor
Esenyurt'ta tekel bayisindeki olaya ilişkin 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Trabzon'daki "Sultan Murat Şehitliği" restore edildi
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı

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