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Edirne'de, Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
60 saniyede bugün (04 Ağustos 2023)

Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan organ yangınına müdahale ediliyor
Van'da sağanak ve dolu etkili oldu
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Ağrı'da meydana gelen sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı

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