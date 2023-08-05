Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,834.40
BTC/USDT
29,041.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
60 saniyede bugün (05 Ağustos 2023)

Erzurum'da sağanak etkili oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin geleceğinde derin izler bırakacak çok önemli günler geçiriyoruz
İstanbul Valisi Gül: İstanbul genelinde yüzde 9 ila yüzde 11 arasında suçlarda düşüş var
Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam dağıtıldığı iddiasına 3 bin 660'ar yıla kadar hapis istemi
İnternetten satılan gezi tekneleri ve kişisel deniz araçlarına piyasa gözetimi uygulanacak

Benzer haberler

60 saniyede bugün (05 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (05 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (04 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (03 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (02 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (02 Ağustos 2023)
60 saniyede bugün (01 Ağustos 2023)

60 saniyede bugün (01 Ağustos 2023)
60 saniyede bugün (31 Temmuz 2023)

60 saniyede bugün (31 Temmuz 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet