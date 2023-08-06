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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
60 saniyede bugün (06 Ağustos 2023)

Erzurum'da manav çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile sürüklendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da
Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu
Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı
Antalya'da sıcak hava ve nem oranı yüksekliği nedeniyle caddeler boş kaldı

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