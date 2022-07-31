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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Temmuz 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.07.2022
60 saniyede bugün (31 Temmuz 2022)

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Bakan Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Bursa'da zeytinlik yakınında yangın çıkardığı iddia edilen kişi yakalandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgelerde muhtarlarla buluştu

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