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Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Temmuz 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.07.2022
60 saniyede bugün (30 Temmuz 2022)

'Eyyam-ı bahur' sıcakları bunalttı
SOLOTÜRK Bayburt'ta prova uçuşu yaptı
Güngören failinin etkisiz hale getirilmesi mağdurları sevindirdi
Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava bunaltıyor

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