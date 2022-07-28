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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Temmuz 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.07.2022
60 saniyede bugün (28 Temmuz 2022)

Malatya'da boğazına madeni para kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı
Güngören Belediyesi 288 aileye bebek arabası dağıttı
Adana'da sıcak hava etkili oluyor
Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Aralıkta da emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız

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