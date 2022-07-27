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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Temmuz 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.07.2022
60 saniyede bugün (27 Temmuz 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama
Türkiye'den BM Genel Kurulu 76. Başkanı Shahid'in Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaretine tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ÖSYM Başkanı Aygün'ü ziyaret etti

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