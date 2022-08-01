Dolar
17.93
Euro
18.42
Altın
1,769.18
ETH/USDT
1,668.20
BTC/USDT
23,285.00
BIST 100
2,656.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.08.2022
60 saniyede bugün (01 Ağustos 2022)

MSB, Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü geminin yoluna devam ettiğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti
THY iklim değişikliğiyle mücadele için "Co2mission" programını hayata geçirdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (01 Ağustos 2022)

60 saniyede bugün (01 Ağustos 2022)

60 saniyede bugün (31 Temmuz 2022)

60 saniyede bugün (30 Temmuz 2022)

60 saniyede bugün (29 Temmuz 2022)

60 saniyede bugün (29 Temmuz 2022)
60 saniyede bugün (28 Temmuz 2022)

60 saniyede bugün (28 Temmuz 2022)
60 saniyede bugün (27 Temmuz 2022)

60 saniyede bugün (27 Temmuz 2022)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet