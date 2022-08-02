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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.08.2022
60 saniyede bugün (02 Ağustos 2022)

Piyade Er Sofioğlu'nun cenazesi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow'u kabul etti
Bolu'da içme suyundan etkilenen 31 kişinin tedavisi sürüyor

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