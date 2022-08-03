Dolar
17.97
Euro
18.20
Altın
1,757.38
ETH/USDT
1,660.00
BTC/USDT
23,336.00
BIST 100
2,682.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.08.2022
60 saniyede bugün (03 Ağustos 2022)

Güneydoğu kavurucu sıcakların etkisinde
Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Benzer haberler

60 saniyede bugün (03 Ağustos 2022)

60 saniyede bugün (03 Ağustos 2022)

60 saniyede bugün (02 Ağustos 2022)

60 saniyede bugün (01 Ağustos 2022)

60 saniyede bugün (31 Temmuz 2022)

60 saniyede bugün (31 Temmuz 2022)
60 saniyede bugün (30 Temmuz 2022)

60 saniyede bugün (30 Temmuz 2022)
60 saniyede bugün (29 Temmuz 2022)

60 saniyede bugün (29 Temmuz 2022)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet