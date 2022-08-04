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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.08.2022
60 saniyede bugün (04 Ağustos 2022)

Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ kararları sonrası teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın nedeniyle Başhekim Leana'yı aradı
Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı

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