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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özet

05.08.2022
60 saniyede bugün (05 Ağustos 2022)

İç Ege, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kerbela'yı ibret nazarıyla okumaya ve ondan dersler çıkarmaya mecburuz
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Keşmir'in Ukrayna kadar ilgiyi hak ettiğini belirtti

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