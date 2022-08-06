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Ukrayna’dan hareket eden ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü gemilerde denetim yapacak Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan müşterek denetleme timi, gemilerin demirlediği alana ulaştı.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özet

06.08.2022
60 saniyede bugün (06 Ağustos 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yok
İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi Manisa'da toprağa verildi
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