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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.08.2022
60 saniyede bugün (07 Ağustos 2022)

İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul'da da görülen 'vampir kelebek' vatandaşları rahatsız ediyor
Türkiye, İsrail’in Gazze saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı
Ukrayna'dan gelen "Polarnet" gemisi hareket etti
Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altında

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