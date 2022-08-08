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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.08.2022
60 saniyede bugün (08 Ağustos 2022)

1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Avrupa Çelik Köprü Ödülü' verildi
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bakan Varank: Bu sene TEKNOFEST Karadeniz'e 150 binden fazla takım, 600 bine yakın yarışmacı başvurdu
Ukrayna'dan 6 ayın ardından Türkiye'ye gelen 'Polarnet'in kaptanı Alibeyler: Vatanımızı görmek bana ayrı bir keyif verdi
Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

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