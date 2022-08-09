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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.08.2022
60 saniyede bugün (09 Ağustos 2022)

İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Çavuşoğlu: Bölgemizde istikrar, güvenlik ve refahın tesisi her iki ülkenin (Türkiye-Slovenya) amacı
Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

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