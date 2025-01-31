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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne’de Uzunköprü restorasyon çalışmalarını incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
60 saniyede bugün (31 Ocak 2025)

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: THE sıralaması, kaydettiğimiz mesafeyi ortaya koyması bakımından dikkate değerdir
Sağlık Bakanlığından Bartın'daki "sahte rapor" soruşturmasına ilişkin açıklama
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor
MSB: 3 disiplin amiri ve 5 teğmene "Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" verildi

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