Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,260.10
BTC/USDT
102,113.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
60 saniyede bugün (01 Şubat 2025)

Bahçeli: TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının uygulanması doğru bir karardır
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Türk gemisinde uyuşturucu yakalandığı iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz
Üzerinden 2 yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Bakan Göktaş, Sivas'ta koruyucu aileyi ziyaret etti

Benzer haberler

60 saniyede bugün (01 Şubat 2025)

60 saniyede bugün (01 Şubat 2025)

60 saniyede bugün (31 Ocak 2025)

60 saniyede bugün (30 Ocak 2025)

60 saniyede bugün (29 Ocak 2025)

60 saniyede bugün (29 Ocak 2025)
60 saniyede bugün (28 Ocak 2025)

60 saniyede bugün (28 Ocak 2025)
60 saniyede bugün (27 Ocak 2025)

60 saniyede bugün (27 Ocak 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet