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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
60 saniyede bugün (02 Şubat 2025)

Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu
TCG Kemalreis ve TCG Salihreis fırkateynleri Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüs şoförüne para cezası uygulandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği" paylaşımı

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