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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
60 saniyede bugün (03 Şubat 2025)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
YEE, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı"nın açılışını yaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 ve 6 Şubat tarihlerindeki uçuşlarda azaltma kararı
Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler yarın yapılamayacak
Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

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