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Filistinli esirlerin Ramallah’taki Ofer Hapishanesi’nden Kızılhaç Örgütü otobüsleriyle ayrılması bekleniyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
60 saniyede bugün (30 Ocak 2025)

Düzce'de "trafikte fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı
İstinaf, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılık davasında kararını verdi
Türkiye'den, ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İstanbul'da yanan minibüs kamerada
Vergi İletişim Merkezi geçen yıl 1 milyondan fazla çağrıya cevap verdi

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