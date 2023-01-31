Dolar
18.81
Euro
20.40
Altın
1,923.32
ETH/USDT
1,583.80
BTC/USDT
23,133.00
BIST 100
5,004.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.01.2023
60 saniyede bugün (31 Ocak 2023)

MÜSDAV'ın Çelebi Programı'yla öğrenciler sömestir tatilini Japonya'da geçiriyor
Çavuşoğlu: Türkiye'nin çok girişken ve aynı zamanda aktif bir diplomasi gerçekleştirmesi gerekiyor
Kars'ın 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü tamamen dondu
Bakan Kurum: Suyu tasarruflu kullanmak, su kaynaklarını korumak ülkemizin geleceği açısından hayati bir durum
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (31 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (31 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (30 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (29 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (28 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (28 Ocak 2023)
60 saniyede bugün (27 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (27 Ocak 2023)
60 saniyede bugün (26 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (26 Ocak 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet